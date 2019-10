Scarlett Johansson vuole convincere i Marvel Studios a fare un film su A-Force

A poche ore dalle dichiarazioni di Elizabeth Olsen e di Brie Larson sull'eventualità di un film Marvel Studios incentrato su un team di supereroine, anche Scarlett Johansson si è accodata a questo desiderio sempre più crescente.

Nonostante la morte di Black Widow in Avengers: Endgame, l'attrice ha rivelato in una nuova intervista con Variety che sta spingendo attivamente per far realizzare il nuovo film, qualcosa che potrebbe essere un live-action del team A-Force della Marvel Comics.

"Non so quale sia il mio futuro in quel mondo. Ovviamente, è un po' più opaco per il mio personaggio ", ha detto Johansson a Variety. "Ma quel gruppo di attrici è così incredibilmente potente e quando si incontrano sono esplosive e inarrestabili. Quindi sì, sto spingendo per far realizzare un film del genere. Penso che il pubblico lo voglia e io sono sicuramente a favore".

Dieci anni e 23 film dopo che i Marvel Studios hanno lanciato per la prima volta il Marvel Cinematic Universe, solo due progetti sono stati interpretati da star femminili, Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel. In attesa di WandaVision, Thor: Love & Thunder, Captain Marvel 2, She-Hulk e Ms. Marvel, a maggio 2020 arriverà anche Black Widow, con la Johansson per la prima volta in un film da solista che introdurrà anche una seconda Vedova Nera, Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh.

Molti sono dell'idea che la giovane attrice britannica sostituirà la Johansson come nuova Vedova Nera "ufficiale" degli Avengers, dell'A-Force o di qualsiasi altro gruppo di supereroi che Kevin Feige vorrà lanciare nel prossimo futuro. Voi cosa ne pensate? Yelena raccoglierà l'eredità di Natasha? Ditecelo nei commenti.