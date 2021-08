Scarlett Johansson vs Disney, il film di Tower of Terror rischia di essere cancellato?

Lo scorso giungo vi riportavamo la notizia di un accordo tra Disney e Scarlett Johansson per la produzione di Tower of God, nuovo live-action basato su una delle attrazioni più celebri dei parchi a tema della House of Mouse, ma meno di due mesi dopo la situazione è cambiata radicalmente.

La distribuzione ibrida di Black Widow, in contemporanea al cinema e in Premier Access su Disney+, e il conseguente risultato sotto le aspettative del box office hanno infatti spinto l'interprete di Natasha Romanoff ad intraprendere un'azione legale contro la compagnia, rivendicando gli accordi presi in precedenza sulla percentuale degli incassi derivati dalle sale.

Una mossa che ha portato ad una risposta piuttosto dura da parte della Disney, che però si è ritrovata contro a livello mediatico non solo numerosi fan ma anche diverse personalità di grande rilevanza a Hollywood, come il produttore Jason Blum e lo stesso ex CEO dell'azienda Bob Iger.

Ora, la disputa ha dato adito ad una voce non confermata (anche se piuttosto credibile) secondo cui la Disney avrebbe intenzione di tagliare definitivamente i ponti con l'attrice di Black Widow, il che potrebbe portare appunto ad una cancellazione del film di Tower of God o per lo meno ad un importante cambio forzato nella produzione.

In attesa di eventuali novità, vi ricordiamo invece che Emma Stone ha firmato per recitare in Crudelia 2 nonostante quanto accaduto con la distribuzione del primo film.