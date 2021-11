Scarlett Johansson vince l'American Cinematheque: le congratulazioni di Robert Downey Jr.

La situazione tra Scarlett Johansson e la Disney si è risolta, dopo un'estate molto movimentata che ha posto la casa di produzione e l'interprete di Black Widow al centro del dibattito sullo streaming dei grandi film Hollywoodiani. Adesso Johansson è andata avanti, e la scorsa notte è diventata la 35° vincitrice dell'American Cinematheque Award.

Si tratta di un premio annuale assegnato dall'American Cinematheque alla due volte nominata agli Oscar, che è stata definita "un'artista straordinaria all'interno dell'industria dell'intrattenimento, pienamente impegnata nel suo lavoro e che prova a dare un contributo significativo all'arte del cinema". Notevole non solo in sala dunque: lontano dallo schermo, Johansson si è opposta ad Hollywood sempre in modo molto coraggioso. E' un riconoscimento prestigioso per l'attrice che, come parte della cerimonia, ha ricevuto un omaggio da parte di diversi suoi collaboratori. Tra questi: il capo della Marvel Kevin Feige, Jon Favreau, Thomasin McKenzie e molti altri dei suoi ex co-protagonisti Marvel tra cui Sam Rockwell, Chris Evans , Samuel L. Jackson e Jeremy Renner... e Robert Downey Jr., che ha fatto sorridere tutti con un intervento (in video) piuttosto particolare.

Downey ha fatto finta di essere nel mezzo di più registrazioni di video di congratulazioni, e ha iniziato a parlare con tono fintamente scontroso: "Questa è Hollywood. Siamo fottutamente in diretta per congratularci con noi stessi. L'abbiamo fatto con la roba delle elezioni, la canzone di compleanno di Laura Dern, che non è nemmeno fino al 10 Febbraio. Abbiamo eliminato il messaggio di pensionamento di Alan Horn. "L'ultimo adulto rimasto ha lasciato l'edificio, buona fortuna", e quell'augurio per il bat mitzvah per quel vigile urbano che mi ha dato un lasciapassare quando ho parcheggiato in doppia fila a La Brea. E come al solito, 37 chiede a Tom Holland, il cui unico scopo è far proliferare l'industria come un fottuto fungo del prato. Chi è rimasto? E' finita qui."

Sempre con lo stesso atteggiamento, Downey ha aggiunto che sarebbe stato più originale se non avesse partecipato ai ringraziamenti, perché tutti gli altri Avengers lo hanno fatto. "Scarlett, congratulazioni. Voglio dire, meriti così tanto questo premio. Hai superato tanti ostacoli per trovare il tuo spazio in un mare di misoginia palese e sub-intenzionale, esercitata da tutto, dagli studi, dai registi, e dai produttori, fino a un uomo di flottiglie tossiche come me." L'attore scherza fino alla fine dell'intervento, ma fa venire fuori anche un sincero affetto per la collega. Troverete il video con le dichiarazioni integrali in fondo all'articolo.