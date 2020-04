Scarlett Johansson v Rebecca Hall: la strana rivalità fra le due star di The Prestige

Le carriere di Scarlett Johnasson e di Rebecca Hall sembrano essere andate di pari passo fin da The Prestige, film del 2006 scritto e diretto da Christopher Nolan che fu anche la loro prima collaborazione.

Le due, che nel film con Christian Bale e Hugh Jackman si litigano il primo in una complessa storia di inganni e doppio-gioco, sarebbero apparse anche in Vicky Cristina Barcelona (2008) e nel Marvel Cinematic Universe. Curiosamente, oltre ai flirt col Tony Stark di Robert Downey Jr. nella serie Iron Man, nel film di Allen tornano a litigarsi un altro uomo, Juan Antonio (interpretato da Javier Bardem) e oggi le due star sono arrivate addirittura a litigarsi lo stesso Allen, con la Johansson notoriamente schierata in favore del regista nelle eterne controversie legate al MeToo; la Hall, invece, ha pubblicamente rinnegato il suo lavoro con Allen, dichiarando:

"Quando mi ha proposto il ruolo, ho detto subito sì. Mi ha dato uno dei miei primi ruoli importanti in Vicky Cristina Barcelona, ​​per il quale sarò sempre grata. Era un giorno di riprese nella città dove vivo, era facile. Ma poi ho capito che non c'è nulla di facile in una situazione così. Nelle settimane successive ho riflettuto e sono stata triste e mi sono trovata in difficoltà con me stessa. Mi pento della mia decisione e oggi non la rifarei assolutamente."

Il film di Nolan, tra l'altro, nasconde anche un'altra curiosità: sei delle sue star infatti hanno recitato in ruoli importanti del mondo dei cinecomic, con Christian Bale e Sir Michael Caine che sono apparsi rispettivamente nei panni di Batman e Alfred nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro, Hugh Jackman è stato Wolverine nella serie di film degli X-Men, la Johansson è la Vedova Nera nel MCU, Rebecca Hall è stata Maya Hansen in Iron Man 3 (2013), mentre Andy Serkis è stato Ulisse Klaue in Avengers: Age of Ultron (2015) e Black Panther (2018).

