Scarlett Johansson si unisce al cast del nuovo film di Wes Anderson

Scarlett Johansson è l'ultima aggiunta al nuovo film di Wes Anderson: la star di Black Widow reciterà al fianco di Tom Hanks, Margot Robbie e una folta schiera di attori attualmente in fase di realizzazione.

Dopo The French Dispatch, Wes Anderson è tornato subito al lavoro su un nuovo film, di cui tuttavia non conosciamo ancora né titolo, né trama.

Come ci ha però abituato il regista, c'è una cosa su cui si andrà sempre sul sicuro con lui, e che non manca mai di essere resa nota: il cast.

Oltre, infatti, ai soliti noti delle pellicole di Anderson, come Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, e Jason Schwartzman, questa volta il film potrà vantare anche la presenza di Margot Robbie, Tom Hanks e Rupert Friend, che ha appena terminato di girare la serie di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi.

L'ultima aggiunta al già ben nutrito ensemble sarà però Scarlett Johansson, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé prima grazie all'atteso debutto di Black Widow sugli schermi, e poi per gli screzi legali con Disney proprio a proposito della distribuzione del film Marvel.

Il film, attualmente in fase di produzione, ha tra le sue location la Spagna, dove pare siano in corso le riprese. Dovremo attendere, invece, per ulteriori informazioni riguardanti la data d'uscita.