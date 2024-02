Scarlett Johansson, svelato il nuovo film: sarà un thriller su una vera storia di nazisti

Dopo la piccola partecipazione ad Asteroid City di Wes Anderson, che ha letteralmente scaldato i suoi fan, Scarlett Johansson è pronta ad iniziare i lavori su un nuovo film, un thriller crime intitolato Featherwood.

Deadline riporta la notizia in esclusiva parlando della sceneggiatura del progetto come una delle più richieste in vista del mercato EFM della prossima settimana a Berlino: in un ruolo che alcuni acquirenti già ipotizzano come un possibile candidato per la stagione dei premi 2025, la star degli Avengers interpreterà Carol Blevins, un'eroinomane e "principessa Ariana" che divenne uno degli informatori più importanti dell'FBI durante un'epica storia di crimini e indagini durata sei anni e incentrata sul cartello neonazista e sindacato della droga noto come Fratellanza Ariana del Texas.

Carol Blevins, che viveva con la banda, memorizzava i dettagli, cercava di evitare gli omicidi e provava a mandare all'aria le rapine, e alla fine ha contribuito alla condannare di 13 membri dello spietato gruppo criminale: tuttavia, la sua straziante operazione sotto copertura le ha lasciato significative cicatrici sia fisiche che mentali e ancora oggi vive sotto la costante minaccia di ritorsioni da parte della Fratellanza Ariana.

Il film è basato sul pluripremiato articolo in sei parti del Dallas Morning News del finalista del Premio Pulitzer Scott Farwell, e sarà diretto dalla regista dell'acclamato American Honey Andrea Arnold, contendente alla Palma d'Oro di Cannes e nominata ai BAFTA. Scarlett Johansson produrrà il film insieme a Jonathan Lia e Keenan Flynn sotto la loro etichetta These Pictures, con la sceneggiatura firmata da Ned Benson, sceneggiatore e regista del prossimo film di Searchlight, The Greatest Hits, e scrittore di Black Widow della Marvel.

In attesa di novità sul misterioso progetto che Scarlett Johansson sta producendo per i Marvel Studios, ricordiamo che il prossimo film in uscita della star sarà Project Artemis, con Channing Tatum e firmato Apple.