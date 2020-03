Scarlett Johansson svela un video dal set pieno di spoiler su Black Widow per beneficenza

Nota per essere una superspia in grado di infiltrarsi ovunque, Scarlett Johansson è spuntata dai set di Black Widow per condividere col mondo un lungo filmato pieno di spoiler sul nuovo film Marvel Studios.

L'iniziativa è stata pensata per promuovere una campagna di beneficienza di Omaze legata al suo nome e soprattutto all'anteprima dell'attesissimo film Marvel Studios: la piattaforma di raccolta fondi online ha recentemente annunciato una partnership con l'attrice, partnership che consentirà ai fan di donare per avere la possibilità di vincere un viaggio alla premiere di Black Widow.

La Johansson ha annunciato la campagna con un breve video messaggio, in cui scherza dicendo che sta "svelando" le riprese segrete di Black Widow. Un fortunato vincitore e un suo ancor più fortunato accompagnatore verranno portati in aereo alla premiere di Los Angeles di Black Widow e pernotteranno in un hotel a 4 stelle. Potranno quindi assistere alla premiere e ad un esclusivo after party, dove avranno la possibilità di uscire con la stessa Johansson. La serata sarà completata da "colpi celebrativi di vodka" con l'attrice, che sarà disposta a "fare il massimo sacrificio ... e bere il tuo drink al posto tuo".

La campagna raccoglierà fondi per la Solar Responder, un'organizzazione che massimizza la capacità dei primi soccorritori di salvare vite con energia rinnovabile. In collaborazione con i dipartimenti dei primi soccorritori e i leader della comunità, Solar Responders gestisce le installazioni end-to-end di pannelli solari e accumulo di batterie sulle stazioni dei primi soccorritori, inclusi selezione, progettazione, approvvigionamento, installazione e formazione. La tua generosità aiuterà i Solar Responder a fornire una fonte affidabile e rinnovabile di energia di backup direttamente ai primi soccorritori, creando un impatto sia a breve che a lungo termine per le comunità colpite da calamità naturali.

Potete saperne di più - ed eventualmente donare - nel link in calce alla fonte.

Vi ricordiamo che l'uscita di Black Widow non sarà rimandata per l'emergenza Coronavirus, almeno secondo le ultime disposizioni della Disney. Per altri approfondimenti, guardate una nuova immagine del film.