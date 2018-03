Scarlett Johansson svela quello che vorrebbe vedere nel film sulla Vedova Nera

Come ormai saprete, istanno sviluppando un film stand-alone sul personaggio della Vedova Nera , potenzialmente previsto per il 2020, con la sceneggiatura firmata da

Intervistata durante la promozione di Avengers: Infinity War, l'attrice Scarlett Johansson - che produrrà anche la pellicola - ha svelato cosa vorrebbe vedere nella pellicola stand-alone dedicata al suo personaggio.

"Si, vorrei fare il film nel giusto contesto e si adatti a dove mi trovo io attualmente nella mia vita e in quest'Universo Cinematografico. Ho interpretato questo personaggio per cosi tanto tempo, credo otto anni ed è accaduto cosi tanto nella mia vita, sia come attrice che a livello personale" ha spiegato l'attrice nell'intervista "Adoro il personaggio e credo ci sia l'opportunità di esplorare la Vedova Nera come una donna che si sta facendo strada da sola e che sta prendendo decisioni indipendenti e attive per sé stessa, per una volta nella sua vita. Non ha sempre avuto questa possibilità. Quindi se il film si adatterà a questi criteri, ovviamente lo farò.".

Anche se il film sulla Vedova Nera sembra sia confermato da più voci, la Marvel non ha ancora ufficializzato la pellicola. Secondo i rumor potrebbe essere uno dei film in arrivo nel 2020.