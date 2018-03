Scarlett Johansson sulla distanza temporale che separa Infinity War da Civil War

In attesa dell’uscita dell’imminente trailer del cinefumetto diretto dai fratelli Russo , giunge su YouTube una nuova intervista realizzata da Entertainment Tonight sul set all’interprete di Vedova Nera,, e al collega, che nell’Universo Cinematografico Marvel incarna l’eroe degli eroi, Steve Rogers.

Stare dietro alla sequenza cronologica che divide le diverse pellicole Marvel di questi dieci anni diventa sempre più un’ardua impresa e per questo molto spesso giungono in aiuto delle infografiche riassuntive. Durante una chiacchierata con l’attrice Scarlett Johansson è venuta fuori quella che dovrebbe essere la distanza temporale che divide i fatti avvenuti in Captain America: Civil War da quelli che vedremo in Avengers: Infinity War a partire dal prossimo 25 aprile:

“Quando abbiamo visto l’ultima volta questi personaggi in Civil War sono passati probabilmente due o tre anni da allora e nel corso di questo periodo hanno formato una sorta di unità antiterrorismo. Voliamo comunque sotto stretta osservazione. Vuol dire molto quando intraprendi questo genere di missione senza il supporto governativo. Non hai nemmeno quello del pubblico, diventi una sorta di ribelle fuggitivo che cerca di fare ciò che ritieni giusto per l’uomo comune senza che nessuno ti guidi o ti dia supporto (…). Ci sono stati parecchi cambiamenti dall’ultima volta in cui gli Avengers originali si sono riuniti”.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: Civil War), la pellicola vedrà riuniti sul grande schermo i volti noti dei supereroi e non che in questi anni abbiamo amato: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), il team al completo dei Guardiani della Galassia, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.