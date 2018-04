Scarlett Johansson sui nuovi attori di Avengers: Infinity War e la diversità nell'MCU

L'attrice Scarlett Johansson riprenderà i panni di Natasha Romanoff/la Vedova Nera all'interno del prossimo - attesissimo - Avengers: Infinity War, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 25 aprile.

Nel film, Scarlett Johansson condividerà la scena non solo con vecchi colleghi ma anche 'nuovi attori', che hanno preso nel corso di questi anni a svariati franchise dei Marvel Studios. Parlando di quest'esperienza, l'attrice ha spiegato: "E' una cosa straordinaria. Adoro lavorare con tutti questi attori. Se posso aiutare qualcuno a sentirsi a proprio agio o a sentirsi parte integrante di quello che a volte potrebbe sembrare come un club per ragazzini molto fico, è grandioso".

La Johansson elogia anche le scelte della Marvel, come la recente di fare un film su Black Panther, o la rappresentazione femminile sempre più imponente all'interno dell'Universo Marvel': "E' bello vedere dei gruppi differenti ed è bello vedere che il pubblico risponde bene, ed ora sta richiedendo a gran voce altre supereroine di sesso femminile. Sono affamati di queste storie e vogliono vedere una rappresentazione anche di etnie e popolazioni differenti".

La Johansson sta lavorando ad uno spin-off totalmente dedicato alla sua Vedova Nera, rumoreggiato sempre di più per il 2020, ma l'attrice spiega che "vorrebbe vedere ancora più energia femminile" all'interno del Marvel Cinematic Universe.