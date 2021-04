Scarlett Johansson, successo per Black Widow: 70 milioni di view in 24h per il trailer

Qualche giorno fa era stato diffuso il nuovo trailer di Black Widow che presentava ufficialmente la nuova data d'uscita della pellicola con Scarlett Johansson protagonista, ovvero il 9 luglio contemporaneamente nelle sale cinematografiche e in streaming su Disney+. Impressionanti le cifre ottenute dal trailer nelle sue prime 24 ore di diffusione.

L'ultimo trailer di Black Widow ha infatti totalizzato la cifra non indifferente di 70 milioni di views nelle sue prime 24 ore di diffusione in rete. La cifra supera di circa 13 milioni le view ottenute dal primo trailer ufficiale di Black Widow, diffuso un bel po' di tempo fa, quando si credeva possibile una sua uscita nel maggio 2020.

Tutti non vedono l'ora che il film esca finalmente nelle sale e in streaming a luglio, compreso David Harbour che ha commentato il trailer: "Le mie ragazze terribili arrivano a luglio. Nuovo trailer per Black Widow". Il film con Scarlett Johansson, ricordiamo, introdurrà nel Marvel Cinematic Universe anche la sorella di Natasha, Yelena Belova (Florence Pugh) e la madre Melina Vostokoff (Rachel Weisz): la storia narrata dal film sarà ovviamente ambientata prima della morte di Natasha avvenuta in Avengers: Endgame, per la precisione nel periodo immediatamente successivo alla scissione avvenuta in Captain America: Civil War.

Nel cast David Harbour ricoprirà il ruolo di Red Guardian e Rachel Weisz apparirà nei panni di Melina, mentre Florence Pugh sarà Yelena Belova, la nuova Vedova Nera che raccoglierà il testimone di Natasha per il futuro del MCU.

Atteso prima per aprile 2019 e successivamente novembre 2019, il film adesso uscirà il 9 luglio 2021 sia al cinema che su Disney+ tramite accesso VIP.