Scarlett Johansson, la star Marvel premiata con l'American Cinemateque Award

Alla fine di quest'anno Scarlett Johansson verrà premiata con l'American Cinemateque Award, la cui cerimonia di consegna si terrà il prossimo 18 novembre in quel di Beverly Hills. Il premio arriva grazie alla grande diversità dei ruoli interpretati nel corso di una prestigiosissima carriera e per la sua reputazione di "artista piena di talento".

Rick Nicita a capo delle assegnazioni per la American Cinemateque ha dichiarato in merito alla scelta di premiare l'attrice di Black Widow: "La carriera di Scarlett Johansson incarna l'essenza dell'American Cinemateque Award. Il suo immenso talento ha brillato fin dal suo film d'esordio quando non era che una bambina fino a diventare una megastar dei blockbuster. Ha recitato in coraggiosi film indipendenti con registi di primo livello, ha recitato nei grandi franchise di Hollywood, ha accettato parti da protagonista e da non protagonista in film a grande o piccolo budget. Ovunque illumina lo schermo con la sua presenza, il pubblico sa bene che vedrà sempre un'artista impegnata e dedicata al massimo delle sue facoltà. Non vediamo l'ora di vedere la prossima parte della meravigliosa carriera di Scarlett Johansson".

Lo scorso anno l'organizzazione no profit aveva premiato il regista Spike Lee.

Manca pochissimo ormai all'arrivo nelle sale cinematografiche di Black Widow e sono già uscite le prime recensioni della critica, che stanno in larga parte promuovendo la pellicola Marvel Studios, la prima ad arrivare al cinema dopo oltre due anni, ovvero dall'uscita di Avengers: Endgame (in quanto Spider-Man: Far From Home è distribuito dalla Sony). Il film dovrebbe costituire una sorta di congedo per il personaggio di Scarlett Johansson, ma non sappiamo con certezza se non apparirà più all'interno del Marvel Cinematic Universe.