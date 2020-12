Scarlett Johansson, la star di Black Widow in un video:"Scarcerate Patrick Zaki!"

Scarlett Johansson ha pubblicato un video nel quale richiede la scarcerazione di quattro persone appartenenti a Eipr, l'organizzazione per i diritti civili di cui fa parte anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Johansson ha lanciato un appello spiegando le ragioni per le quali dovrebbero essere liberati.

"Un vero governo democratico dovrebbe celebrare questi ragazzi, non incarcerarli, loro sono i migliori di noi. Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso. Voglio parlarvi della difficile situazione di quattro persone che sono state ingiustamente arrestate per aver difeso la dignità dell'Egitto: Jasser, Karim, Muhammad e Patrick. Questi uomini hanno passato la vita a combattere l'ingiustizia per poi ritrovarsi dietro le sbarre. La verità è che il loro unico crimine è difendere la dignità degli egiziani. Chiedo l'immediato rilascio di Gasser, Karim, Mohamed e Zaki" ha dichiarato Johansson, augurando buon compleanno a Karim, mandandogli un messaggio di speranza:"Non sei solo".



Patrick Zaki è uno studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto dallo scorso 7 febbraio. All'ateneo felsineo Zaki sta conseguendo il Master Erasmus Mundus in Women and Gender Studies.

Il giovane è stato arrestato all'aeroporto internazionale del Cairo mentre rientrava a casa da Bologna. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Egiziana l'ha arrestato e interrogato sul suo periodo trascorso in Italia e sul suo lavoro sui diritti umani, accusandolo di 'diffusione di notizie false'.

Per l'ingiusta detenzione di Patrick Zaki da mesi si stanno attivando diverse personalità e istituzioni nel tentativo di ottenere la sua scarcerazione.



Sulle nostre pagine trovate Scarlett Johansson nei panni di Black Widow nel prossimo film dedicato al personaggio Marvel; Johansson è lieta che Marvel abbia aspettato tanto tempo prima di realizzare il film sulla Vedova Nera.