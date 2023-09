Scarlett Johansson ha un sogno mai realizzato: 'Ho seppellito quella parte di me'

Tutte le star di Hollywood, prima di assaporare il dolce sapore del successo, avevano un sogno nel cassetto: quello di Scarlett Johansson era recitare nei musical. Malgrado l'attrice sia affermata nel panorama cinematografico, tanto che persino Tom Cruise vorrebbe fare un film con Scarlett Johansson , il suo sogno non è si è mai realizzato.

L'attrice, infatti, ha raccontato che avrebbe voluto recitare in un musical fin da bambina, ma una volta entrata nell'ambiente cinematografico ha seppellito quel sogno e quella parte di se stessa. L'occasione per Johansson si sarebbe ripresentata qualche anno più avanti con il compositore teatrale Andrew Lloyd Webber ma neanche quella volta, con grande rammarico della star di Hollywood, andò bene. Nei primi anni 2000, infatti, Webber ha sentito l'attrice cantare ed ha subito pensato di proporle il ruolo da protagonista in "Tutti insieme appassionatamente", un cult del genere.

Ma dopo qualche tempo, in una prima fase organizzativa, è stato chiaro che quel progetto non avrebbe avuto un lieto fine: "Il suo team non era convinto dell’idea. Non avrebbe funzionato perché le richieste erano diventate ridicole”, ha raccontato Webber a Contact Music.

Seppur le cose non siano andate per il meglio, non è ancora detta l'ultima parola per il sogno di Scarlett Johansson! L'attrice approderà sul grande schermo tra qualche settimana in Asteroid City di Wes Anderson dove Scarlett Johansson sarà protagonista di un nudo integrale!