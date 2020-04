Scarlett Johansson si 'sfoga': 'Sono sempre stata la seconda scelta'

Scarlett Johansson, l'attrice interprete di Black Widow nel Marvel Cinematic Universe, parla della sua carriera e delle opportunità lavorative che ha avuto nel corso degli anni, scherzando su come spesso si sia ritrovata ad essere la "seconda scelta".

È accaduto anche con Black Widow, dopotutto.

Come forse molti già sapranno, il personaggio che più di tutti ha "cambiato la vita" all'attrice doveva avere in realtà un'altro volto, quello di Emily Blunt. Ma destino ha voluto che fosse poi la Johansson a ricoprire il ruolo, e Scarlett non potrebbe essere più grata di questa seconda opportunità.

"C'è stato un incontro fantastico con Jon Favreau, e io ero davvero entusiasta di poter lavorare con lui, così gli dissi 'Se non mi prendete per questo ruolo, io sono comunque disponibile, è il mio lavoro, quindi chiamatemi quando volete!'" racconta Scarlett, che poi è stata effettivamente richiamata proprio per essere la Natasha Romanoff del MCU.

"Il miglior tipo di chiamata che puoi ricevere è quella che arriva dopo che non ti hanno presa per la parte, ma poi per quale che sia il motivo invece finisci con l'ottenerla. A quel punto apprezzi tutto ancor di più. Io ci ho praticamente fatto una carriera come seconda scelta".



E che seconda scelta!

L'uscita di Black Widow nelle sale è attualmente programmata per il 6 novembre 2020.