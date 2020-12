Scarlett Johansson è sensazionale nella nuova foto di Black Widow!

Nelle scorse ore è arrivata online una nuova immagine promozionale di Black Widow, attesissimo nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine mostra una Natasha Romanoff dall'aria esausta inginocchiata su un campo sterrato e dietro di lei quelli che sembrano essere dei detriti aerei. La scena immortalata dalla foto probabilmente si svolge subito dopo il suo combattimento a mezz'aria con Taskmaster visto nei numerosi trailer promozionali, combattimento che mostra i due personaggi darsele di santa ragione attorno ad alcuni aerei che esplodono.

Inoltre, sempre dai trailer, i fan avranno notato una scena della Vedova con lo stesso costume di questa foto e nella stessa ambientazione ma con al fianco Yelena Belova, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh. Per gli amanti dei costumi, poi, è anche semplicemente molto bello poter ammirare tutti i dettagli che caratterizzano l'abito di Scarlett Johansson, che in questa particolare sequenza sembra alquanto logoro e sporco, probabilmente a causa della sua lotta con il nuovo micidiale villain.



Quali sono le vostre aspettative per il nuovo film Marvel Studios? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!

