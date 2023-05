Scarlett Johansson e lo scontro con Disney: 'Ricevuto sostegno anche dagli sconosciuti'

Il rilascio di Black Widow su particolarmente turbolento per Scarlett Johansson che a distanza di anni svela ulteriori dettagli dietro la controversa causa intrapresa contro Disney.

Per Scarlet Johansson l'MCU è un capitolo chiuso, ma lo scontro tra l'attrice e la multinazionale lascia ancora degli strascichi come si può notare dalle parole di Joe Russo. Ma adesso a prendere la parola è proprio l'attrice che ha interpretato Natasha Romanoff/Black Widow per oltre un decennio. La causa nacque dopo che Disney concesse Black Widow al servizio di streaming Disney+ in contemporanea con l'uscita nelle sale: tale mossa avrebbe violato il contratto di Scarlett Johansson e portato l'attrice a richiedere un risarcimento.

Scarlett Johansson, nel corso di un'intervista a Variety, ha confidato i suoi sentimenti durante il periodo della causa legale contro Disney: “Ero triste e delusa. Ma soprattutto triste. È stato un momento così surreale perché eravamo tutti isolati e stavamo tornando lentamente alla normalità. Ero anche incinta". L'attrice ha sottolineato come la gravidanza sia stata un'ottima distrazione ma non solo: a sorprendere la star di Black Widow è stato anche l'inaspettato sostegno da parte di gente estranea ai fatti: “Non potevo neanche camminare in un ristorante senza che nessuno mi dicesse: 'Buon per te. Fatti valere.' Ho notato che ha la mia causa ha avuto un impatto maggiore. Ho ricevuto supporto persino da chi era estraneo alla vicenda".

Fortunatamente le due parti hanno trovato un accordo e tra Disney e Scarlett Johansson è tornata la pace.