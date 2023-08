Scarlett Johansson e la scena di nudo integrale in Asteroid City: perché il film è PG-13?

Il trailer italiano di Asteroid City ha fissato la data d'uscita del nuovo film di Wes Anderson a settembre nel nostro paese, ma nel frattempo il film sta già facendo parlare di sé soprattutto per una clamorosa scena di nudo integrale di Scarlett Johansson.

Senza dilungarci in dettagli per non rovinare la sorpresa al pubblico italiano, basti dire che il nuovo film di Wes Anderson il protagonista Augie (Jason Schwartzman) inizia una specie di breve relazione romantica con Midge Campbell (Scarlett Johansson), una famosa ma ormai stanca star del cinema con un mucchio di problemi personali. In una sequenza del film, Midge resta completamente nuda di fronte ad Augie, allo scopo di provare una scena per un film in cui dovrà recitare.

Si tratta del secondo nudo integrale inserito da Wes Anderson in un suo film dopo quello di Lea Seydoux nel precedente The French Dispatch, ma vale la pena sottolineare che il regista, per assecondare il suo stile, in entrambi i casi ha spogliato (si fa per dire) i corpi delle attrici di tutta la carica erotica che invece qualche altro autore avrebbe accentuato. Comunque, sebbene il nudo integrale di Scarlett Johansson in Asteroid City non emani in alcun modo erotismo, l'MPAA inizialmente aveva marchiato il film con un rating R proprio a causa della scena.

Una valutazione R non sarebbe stata cosa nuova per Anderson, nonostante i suoi film siano comunemente descritti come cartoni animati dal vivo (Bottle Rocket, The Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel e The French Dispatch sono tutti rated R), ma Asteroid City è stato il primo a ricevere il bollino rosso a causa di nudità. Questa volta però Wes Anderson ha presentato ricorso contro la decisione della MPAA, e ha sorprendentemente vinto l'appello in quella che è stata definita una "momento storico" per il cinema (The Independent), dato che è la prima volta in assoluto che un film vince un ricorso contro l'MPAA per contenuti grafici: per questo motivo la classificazione del film è stata abbassata da R a PG-1, permettendo ad Asteroid City di avere maggiori proiezioni in un numero più ampio di cinema - dai quali finora ha incassato 46 milioni di dollari in tutto il mondo.

