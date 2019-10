Scarlett Johansson rivela che Black Widow sarà il primo capitolo di una nuova saga

Durante una recente apparizione mediatica, Scarlett Johansson ha fatto alcune osservazioni sulla natura di Black Widow e i presenti hanno dedotto che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, piuttosto che uno stand-alone, sarà solo il primo capitolo di una nuova saga.

Ad oggi non sono moltissimi i dettagli relativi al film, che sappiamo sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, anche se non è dato sapere quanto la trama si spingerà nel passato di Natasha e se esplorerà la famosa missione Budapest con Occhio di Falco o il suo primo incontro con il Soldato d'Inverno ai tempi dell'Unione Sovietica.

Come sappiamo, il personaggio è morto definitivamente in Avengers: Endgame eppure la Johansson ha definito il film come un nuovo "franchise standalone", etichetta che indicherebbe futuri nuovi capitoli della saga in solitaria della Vedova Nera. A riportare la notizia, come potete vedere nel post Twitter in calce all'articolo, Kyle Buchanan del New York Times.



Si è trattato di una gaffe? La Johansson ha fatto confusione? Buchanan ha frainteso?

Quel che è certo è che il mistero intorno al film in uscita a maggio 2020 si fa sempre più ingarbugliato: possibile che i Marvel Studios abbiano in mente una saga "in flashback" per il personaggio di Scarlett Johansson, che continuerà ad interpretare la Vedova Nera nella linea temporale fra Civil War e Infinity War? Considerata la tendenza dimostrata di Kevin Feige ad espandersi sempre di più e continuare la narrazione in questo primo decennio di storie, tale opzione sembra improbabile.

Molto più realistica invece l'ipotesi secondo cui, al termine di questo Black Widow, la Yelena Belova di Florence Pugh raccolga l'eredità di Natasha diventando la nuova Vedova Nera, le cui avventure in solitaria saranno raccontate in questo "franchise standalone". A quel punto un ipotetico Black Widow 2 sarebbe alquanto calzante, dato che racconterebbe letteralmente la storia della Vedova Nera numero 2.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Black Widow sarà il primo film Marvel Studios prodotto da un attore del MCU (la Johansson, appunto, che sarà produttrice esecutiva con Kevin Feige come produttore), e anche il primo ad essere interamente diretto da una donna, Cate Shortland. Uscirà a maggio 2020 e inaugurerà la Fase 4 del MCU.

Vi segnaliamo, inoltre, che la Johansson sta lavorando attivamente affinché i Marvel Studios producano un film su A-Force, un supergruppo composto da sole supereroine donne già anticipato nella scena della battaglia di Endgame.