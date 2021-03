Scarlett Johansson riflette sulle controversie imbarazzanti: 'Ho fatto degli errori'

Nelle sue scelte artistiche e professionali, come a tutti anche a Scarlett Johansson è capitato di commettere degli errori. L'attrice, che attendiamo sempre di vedere in Black Widow, ci scherza anche su, spiegando di aver "fatto carriera" nonostante alcune controversie, o forse proprio a causa di queste.

In una recente intervista a The Gentlewoman, Scarlett Johansson ha parlato anche di quanto possa essere imbarazzante ammettere di aver sbagliato. Nell'articolo, che fa riferimento anche alle accuse nei confronti di Woody Allen e al sostegno ricevuto dal regista da parte della star di Match Point, si parla anche di un film del 2017. Ghost in the Shell è disponibile su Amazon Prime, ma in occasione dell'adattamento del manga giapponese Scarlett Johansson fu accusata di whitewashing, di essersi appropriata cioè di un ruolo che non spettava a un'attrice bianca ma a una giapponese. In Rub & Tug, invece, l'attrice, che avrebbe dovuto interpretare una trans, si ritirò dal progetto proprio perché appropriarsi di un ruolo del genere le sembrava eticamente scorretto.

"Tutti hanno difficoltà ad ammettere quando sbagliano su qualcosa, e quando tutto questo viene fuori può essere imbarazzante" ha raccontato Scarlett Johansson. "Ma sono una persona. Posso essere reattiva, precipitosa, e questo non va sempre d'accordo con la consapevolezza di sé."

Secondo l'attrice, non è giusto neanche aspettarsi che un personaggio famoso, solo per il fatto di essere costantemente sotto i riflettori, debba avere un ruolo pubblico nella società ed essere di esempio. "Alcuni lo vogliono, ma l'idea che tu sia obbligato agli occhi del pubblico è ingiusta. Non hai scelto di essere un politico, sei un attore. Il tuo lavoro è quello di avere un'esperienza empatica col pubblico attraverso l'arte."