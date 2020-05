Scarlett Johansson rifiutò Il giardino delle vergini suicide perché 'troppo intenso'

Il giardino delle vergini suicide, adattamento dell'omonimo romanzo di Jeffrey Eugenides scritto e diretto da Sofia Coppola, questa sera torna finalmente in tv: ecco dunque una serie di curiosità sulla pellicola con Kristen Dunst che la scorsa settimana ha festeggiato i 20 anni dall'uscita nelle sale.

Sofia Coppola offrì a Scarlett Johansson un ruolo nel film dopo averla vista in Manny & Lo. L'attrice rifiutò per via della sceneggiatura "troppo intensa", ma in seguito collaborò con la regista per Lost in Translation.

Dopo aver completato lo script, la Coppola scoprì a malincuore che un'altra compagnia era al lavoro sull'adattamento del romanzo. Tuttavia, non contenta della sceneggiatura iniziale, la compagnia decise di produrre invece il film della regista.

Alicia Silverstone rifiutò di vestire i panni di Mary Lisbon.

Hanna Hall partecipò ai provini per il ruolo di Lux Lisbon, ma essendo troppo giovane per la parte fu ingaggiata in seguito come Cecilia.

Scott Glenn, Danny DeVito e Kirsten Dunst erano tutti apparsi in film diretti dal padre Francis Ford Coppola: rispettivamente Apocalypse Now, L'uomo della pioggia e New York Stories.

Nel film la famiglia Lisbon, composta dai genitori e da cinque ragazze fra i 13 e i 17 anni, vive in una cittadina dell'Oregon. Le cinque sorelle sono tutte molte belle e affascinanti ed esercitano sui ragazzi del vicinato un fascino irresistibile. Tutto cambia quando la più giovane, Cecilia, si suicida buttandosi dalla finestra. I genitori reagiscono alla tragedia impedendo alle figlie ogni rapporto con l'esterno, ma una notte le sorelle riescono comunque ad invitare i ragazzi a entrare in casa.

