Scarlett Johansson diventa regista: scoprite il nuovo film Eleanor The Great

Oltre al nuovo film Featherwood, che la vedrà protagonista per un ruolo da storia vera pensato per portarla verso gli Oscar 2025, Scarlett Johansson ha annunciato Eleanor The Great, film che segnerà il suo esordio alla regia.

Stando a quanto riportato in queste ore la protagonista sarà June Squibb, attrice candidata all'Oscar per Nebraska, che sarà affiancata nel cast da Chiwetel Ejiofor, dalla veterana di Broadway Jessica Hecht e da Erin Kellyman. Il film, precedentemente intitolato “Eleanor, Invisible”, racconta la storia di Eleanor Morgenstein (Squibb), una donna di 90 anni che cerca di ricostruire la sua vita dopo la morte della sua migliore amica: di conseguenza, torna a New York dopo aver vissuto per decenni in Florida, andando incontro a grossi cambiamenti nonostante l'età.

Tory Kamen ha scritto la sceneggiatura, con TriStar Pictures e Sony Pictures Classics che stanno collaborando per distribuire il film, che attualmente non ha ancora una data d'uscita fissata. Scarlett Johansson sarà anche produttrice con Jonathan Lia e Keenan Flynn per These Pictures, Kara Durrett e Jessamine Burgum per Pinky Promise e Celine Rattray e Trudie Styler di Maven Screen Media.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Scarlett Johansson sta ancora lavorando con i Marvel Studios per un nuovo progetto non ancora svelato che, per stessa ammissione del presidente dello studio Kevin Feige, non sarà legato a Vedova Nera, il personaggio interpretato dalla star nel MCU.