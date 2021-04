Scarlett Johansson racconta il matrimonio durante la pandemia:'Volevamo fosse intimo'

Scarlett Johansson ha parlato per la prima volta del suo matrimonio con il comico e autore del Saturday Night Live, Colin Jost. La coppia è convolata a nozze lo scorso mese di ottobre dopo tre anni di relazione e per ovvi motivi la cerimonia si è tenuta in maniera molto sobria e ristretta, come ha raccontato proprio Johansson.

"Penso che solo il fatto di mantenerlo intimo e ristretto lo abbia fatto sentire come intenzionale. Volevamo che sembrasse come se ci fosse un'intimità intenzionale invece di essere qualcosa che ci facesse sentire come limitati da tutte queste cose... E c'era tanto da prendere in considerazione a causa di tutte le linee guida del CDC, assicurandoci che tutti fossero comodi e sicuri, seguendo tutti i protocolli COVID" ha dichiarato l'attrice.



Durante la sua intervista a People Magazine, Scarlett Johansson ha sottolineato quanta considerazione lei e suo marito avessero nei confronti delle altre persone durante un momento così delicato. Le nozze di Scarlett Johansson e Colin Jost sono state uno dei primi esempi noti di come poter gestire un matrimonio in epoca COVID.

Per Scarlett Johansson si tratta del terzo matrimonio: in passato è stata sposata con il collega Ryan Reynolds nel 2008, dal quale ha divorziato nel 2011.

In seguito ha sposato il giornalista francese Romain Dauriac, con il quale ha avuto la prima figlia, Rose Dorothy. Dal secondo marito, Johansson ha divorziato nel 2017, anno in cui ha iniziato la relazione con Colin Jost.

In attesa di vederla nel nuovo film Marvel, Scarlett Johansson è contenta che Feige & co. abbiano aspettato tanto a realizzare Black Widow.



Dopo vari slittamenti a causa delle problematiche causate dalla pandemia di Coronavirus, Black Widow uscirà nelle sale a luglio.