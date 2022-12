Scarlett Johansson sugli albori della sua carriera: 'Ero bloccata nel ruolo di seduttrice'

Scarlett Johansson, durante un'intervista al podcast "Table for Two with Bruce Bozzi" ha parlato degli inizi della sua carriera e come, in determinati ruoli, si sia sentita bloccata nella figura di donna seduttrice ed oggetto del desiderio. Uscire da questo circolo vizioso pare non sia stato semplice.

"Ho fatto 'Lost in Translation' e 'La ragazza con l'orecchino di perla', e a quel punto avevo 18, 19 anni e stavo scoprendo la mia femminilità e imparando la mia desiderabilità e sessualità" ha raccontato l'attrice svelando come, il vero problema, sia arrivato con i ruoli che ha affrontato in età più adulta. "Interpretavo sempre l'altra donna e l'oggetto del desiderio e all'improvviso mi sono trovata con le spalle al muro. Non potevo uscirne".

Non è la prima volta che Scarlett Johansson affronta questo tema. In occasione di Black Widow aveva parlato della sessualizzazione di Nathasha Romanoff in Iron Man 2, rendendola quasi un'eroina senza un vero scopo oltre piacere ad una determinata fascia di pubblico. Con più di dieci anni di carriera alle spalle la Johansson è riuscita a sdoganarsi dal suo ruolo di tentatrice, con personaggi in cui veniva rappresentata una visione di donna differente come nei casi di Jojo Rabbit o Storia di un matrimonio.

La Johansson ha accusato Hollywood di averla ipersessualizzata fin da ragazzina, addirittura agli albori della sua carriera, rendendola quasi un oggetto all'interno dello star system. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!