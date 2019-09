Scarlett Johansson sarà produttrice esecutiva di Black Widow

Dopo un 2019 particolarmente ricco per i Marvel Studios, con due film, Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home, arrivati oltre il miliardo di dollari di incasso, senza contare il record di tutti i tempo di Avengers: Endgame, spetterà a Black Widow far ripartire la saga col botto.

Il film sarà il primo progetto, tra cinema e streaming on demand, dell'attesa Fase 4 del MCU, e sarà rilasciato in tutto il mondo dall'1 maggio 2020. In una recente intervista col The Hollywood Reporter, all'attrice è stato fatto notare che il suo film stand-alone avrà uno slot particolarmente delicato per il box office, dato che generalmente l'industria cinematografica hollywoodiana nel mese di maggio lancia sempre un blockbuster con una grossa star maschile protagonista per inaugurare al meglio la stagione estiva.

La Johansson, che è anche produttrice esecutiva del progetto, non ha paura di raccogliere la sfida: "Il film potrà dire la sua. Se quello slot è riservato ai film che devono avere un grande impatto, allora ci hanno dato la data d'uscita perfetta."

Inoltre, l'attrice ha definito "liberatorio" il credito come produttrice esecutiva: "E' liberatorio in un certo senso, mi sento come se avessi il controllo del destino di questo film, il che mi dà molta più tranquillità. Del resto conosco Natasha meglio di chiunque altro. Com'era la sua infanzia? Qual è la sua relazione con figure autoritarie? Questo personaggio è grintoso e multidimensionale ma ha molti traumi e ha condotto una vita rimasta inesplorata finora. Per operare a questo livello d'élite, probabilmente ha dovuto tagliare molte cose dal suo passato."

Per altri approfondimenti, guardate il primo poster di Black Widow.