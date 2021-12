Scarlett Johansson: le prime dichiarazioni sul misterioso film Marvel da produttrice

Qualche settimana fa Kevin Feige in persona aveva anticipato l'esistenza di un misterioso film Marvel prodotto da Scarlett Johansson nel quale la star di Black Widow tornerà solo dietro lo schermo e non come protagonista.

La star 37enne, in una nuova intervista concessa a Collider nella quale ha parlato in generale della sua lunga carriera, ha commentato le dichiarazioni di Kevin Feige sul suo imminente ritorno nel team Marvel, anche se in un ruolo molto diverso:

"Ho lavorato per 30 anni in quest'industria, il che è folle solo a dirlo ad alta voce! Ma penso, che dopo tutto questo tempo, sono più che in grado di capire come funziona il mondo della produzione. Ho imparato che il pesce marcisce sempre dalla testa, il che è doppiamente vero quando si parla di produzioni così grandi come quelle dei blockbuster, che coinvolgono centinaia di persone. L'importante è circondarsi solo di quelle persone che non vorrebbero essere in nessun altro posto, persone che sognano di poter avere l'opportunità che gli stai dando, in modo che si formi quell'atmosfera familiare in cui tutti remano nella stessa direzione e per raggiungere lo stesso obiettivo. Questo è quello che succede nei film Marvel, è come lavorare con i membri della tua famiglia. La Marvel ha alcune delle migliori IP di sempre e quando lavori con loro puoi davvero sognare in grande. È come un parco giochi creativo, ed avendoci lavorato per più di dieci anni è un parco giochi che conosco molto bene."

Secondo voi a quale progetto segreto stanno lavorando Scarlett Johansson e Kevin Feige? Avrà a che fare con Yelena Belova oppure sarà qualcosa di totalmente originale? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, per altre novità dal mondo Marvel, ecco cosa mostra il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.