Scarlett Johansson porta l'IA in tribunale: l'attrice non vuole repliche della sua voce

Tornano le polemiche a proposito dell’uso dell’intelligenza artificiale nello sfruttamento dell’immagine di personaggi celebri e, in questo particolare caso, della voce di Scarlett Johansson che sarebbe stata riprodotta senza il suo consenso per una pubblicità relativa a un app generativa di immagini, contenuti testuali e video.

Dopo aver parlato della forte pressione che Scarlett Johansson ha ammesso di sentire per il prosieguo della sua carriera, torniamo a parlare dell’attrice newyorkese per riportare della causa intentata dalla protagonista di Lucy contro l’azienda che sta dietro una particolare app che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare contenuti di diverso tipo.

Una pubblicità uscita il 28 ottobre 2023 per l’applicazione Lisa AI ha infatti usato una clip di un dietro le quinte di Black Widow per ricreare la voce della Johansson: nello spot si sente la frase dell’attrice “Come va ragazzi? Sono Scarlett e voglio che mi seguiate” presa dallo spezzone sul set e a cui l’IA ha poi aggiunto, imitando la voce dell’artista con: “Non si limita solo agli avatar. Puoi anche creare immagini con testi e persino i tuoi videi AI. Penso che non dovresti perdere l’opportunità”.

A margine della pubblicità una nota specifica come le immagini siano prodotte da Lisa AI e come le persone reali non abbiano nulla a che fare con il prodotto.

Il legale della Johansson ha confermato che l’attrice non sia una portavoce dell’azienda e che la clip sia stata usata senza il suo consenso: “Non prendiamo queste cose alla leggera. Come nostra consueta linea d’azione in queste circostanze, affronteremo la questione attraverso tutti i rimedi legali a nostra disposizione”.

Anche Tom Hanks ha dovuto affrontare un problema simile, nel corso di quest’anno, quando aveva dovuto specificare di non essere coinvolto in uno spot relativo a un piano dentistico.

Queste le parole dell’attore nell’occasione: “Posso dirvi che ci sono discussioni in corso in tutti i sindacati, in tutte le agenzie e in tutti gli studi legali per trovare le ramificazioni legali del fatto che la mia faccia e la mia voce siano di mia proprietà”.

La questione relativa alla capacità delle intelligenze artificiali di ricreare l’aspetto o le voci di chiunque utilizzando spezzoni reali è uno degli argomenti centrali dello sciopero degli attori in corso a Hollywood e, a tal proposito, vi lasciamo alla lettera di molti interpreti che continuano a sostenere il bisogno di proseguire nello sciopero.