Scarlett Johansson fa a pezzi la senatrice Katie Britt nell'inquietante sketch all'SNL

Il Saturday Night Live è solito prediligere sketch non incentrati sulla politica, ma al tempo stesso non è certo uno show che tende a tirarsi indietro quando c'è la possibilità di un intervento a gamba tesa su questo o quell'argomento: il discorso di Katie Britt, ad esempio, era un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire così.

Durante lo scorso episodio del Saturday Night Live, infatti, abbiamo assistito a un grande ritorno: quello di Scarlett Johansson, che per l'occasione ha vestito proprio i panni della più giovane senatrice Repubblicana di sempre per un'esilarante quanto inquietante parodia dell'intervento con cui Britt ha risposto al Discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden.

"Sono preoccupata per il futuro dei nostri bambini, e questo è il motivo per cui vi ho invitati in questa strana cucina vuota, perché i Repubblicani vogliono che io faccia presa sulle elettrici donne e le donne amano le cucine" recita una Scarlett Johansson quanto mai sopra le righe, proprio come la senatrice dell'Alabama nel suo monologo.

Un intervento, quello della nostra Scarlett, che ha registrato uno dei picchi di ascolti per questa stagione dell'SNL, macinando numeri incredibili anche su X: potere della politica! Per l'attrice, comunque, il piccolo schermo resta una parentesi: prossimamente, infatti, Scarlett Johansson farà anche il suo esordio da regista con il suo primo film.