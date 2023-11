Scarlett Johansson parla del ritorno in Marvel: la star ci scherza su, ecco cosa ha detto

Kevin Feige e Scarlett Johansson stanno lavorando ad un nuovo film Marvel attualmente sconosciuto e avvolto dal massimo riserbo, ma nel corso di una recente intervista promozionale l'attrice ha avuto modo di toccare l'argomento.

In una nuova intervista con The Today Show, infatti, Scarlett Johansson è stata interrogata sulle voci delle ultime settimane che la vorrebbero in procinto di tornare nel mondo del Marvel Cinematic Universe, ma l'attrice ha evitato di fornire una risposta diretta e ci ha scherzato su: "Magari come una versione zombie di Natasha, che ne dite? Un vampiro o uno zombie, una cosa del genere. Sarebbe bello!". Purtroppo, quando le è stato chiesto esplicitamente se le fosse stata offerta la possibilità di interpretare di nuovo il personaggio, l'attrice ha riso ancora ed è passata direttamente ad un altro argomento.

La natura della Saga del Multiverso ovviamente permetterebbe in teoria a qualsiasi personaggio/attore di tornare nel MCU, e recenti indiscrezioni sembrano confermare che i Marvel Studios siano davvero interessati a riportare Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson sul grande schermo: a questo proposito, comunque, vale la pena notare che Scarlett Johansson lavorerà anche come produttrice ad un nuovo film Marvel sconosciuto, che però Kevin Feige ha confermato essere slegato da Black Widow.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, sono emersi nuovi marchi di copyright targati Marvel Studios che potrebbero svelare i prossimi progetti in arrivo.