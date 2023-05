Scarlett Johansson parla per la prima volta dell'incidente di Jeremy Renner!

A diversi mesi dall'incidente che ha coinvolto Jeremy Renner, Scarlett Johansson ha condiviso la sua reazione alla cosa raccontando della sua profonda preoccupazione verso il collega a cui è profondamente legata. L'attrice ne ha parlato durante una recente intervista promozionale.

Il ritorno sul red carpet di Rennervation di Jeremy Renner dopo l'incidente ha fatto molto parlare, persino i suoi colleghi. La Johansson ha lavorato a stretto contatto con l'attore dato che entrambi hanno interpretato due personaggi profondamente legati tra loro da un profondo rapporto di amicizia. "Sulla chat degli Avengers, eravamo tipo, 'Ok, ci hai battuti tutti. Questo è tutto. Hai vinto.' È come una vera roba da supereroi. È incredibile" ha raccontato l'attrice parlando dello scambio avuto con i colleghi riguardo l'incidente di Renner.

L'attore ha ricavato dall'incidente 30 ossa rotte e delle lesioni da cui sta lentamente recuperando con tanta fisioterapia e tanto impegno psicologico. "Onestamente ero così felice di vederlo. Non sapevo se l'avrei mai rivisto. Non solo rivederlo, ma vederlo prosperare e così mentalmente forte" ha raccontato la Johansson. "È una persona molto spirituale in generale e una persona molto piena di sentimento. E puoi vederlo nel suo lavoro. Viene fuori. Ha una tale profondità in lui. Ed ero così felice di vedere che è pieno di vita e leggero, ed è anche esilarante. Abbiamo riso molto" ha concluso.

Parlando del suo nuovo progetto Rennervations il produttore ha rivelato quanto Renner non volesse essere al centro dell'attenzione ma lasciare spazio a tutte le associazioni benefiche che hanno lavorato alla serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!