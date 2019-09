Scarlett Johansson è pagata quanto i colleghi uomini del MCU, parola dell'attrice

La Black Widow di Scarlett Johansson è stata uno dei pilastri della prima grande macrofase del Marvel Cinematic Universe, l'Infinity Saga, e il prossimo maggio tornerà sul grande schermo come protagonista dell'atteso stand alone. A 9 anni dal suo debutto in Iron Man 2, però, l'attrice viene ricompensata come i suoi colleghi uomini?

A quanto pare sì, secondo quanto rivelato dalla stessa Johansson durante una recente intervista con The Hollywood Reporter: "I soldi sono un argomento tabù. Ma vi dirò che, sì, mi trovo su un piano di parità rispetto ai miei compagni maschili."

Forbes ha recentemente confermato che, per il secondo anno consecutivo, la Johansson è risultata essere l'attrice più pagata nel mondo con un guadagno di 56 milioni di dollari, ben 12 milioni in più rispetto alla seconda classificata Sofia Vergara.

Per il ruolo da protagonista (e produttrice esecutiva) in Black Widow, in arrivo nelle sale a maggio 2020, l'attrice avrà uno stipendio base di 15 milioni di dollari: preparatevi dunque a vederla ancora una volta nella classifica del prossimo anno.

La Johansson nei giorni scorsi ha calcato il red carpet del Festival di Venezia in occasione dell'anteprima mondiale di Storia di un Matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach nel quale ha recitato al fianco di Adam Driver (leggete la nostra recensione di Storia di un Matrimonio).