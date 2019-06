Scarlett Johansson nelle nuove foto dal set di Black Widow

Sono da poco iniziate a Ørsta, in Norvegia, le riprese di Black Widow, il nuovo atteso film dei Marvel Studios incentrato sull'intrepida spia interpretata da Scarlett Johansonn.

Dopo aver visto le prime foto scattate sul set cittadino, la nuove immagini che potete trovare in calce alla notizia mostrano la nostra e protagonista e una sua controfigura in un suggestivo set situato in ambiente montano.

Al momento sappiamo pochissimi dettagli sulla trama della pellicola, le cui riprese si sposteranno presto a Budapest, città che potrebbe fornire un indizio per la presenza di Occhio di Falco: come confermato nei vari film degli Avengers, è proprio in Ungheria che i due personaggi hanno computo la missione che ha segnato la loro forte amicizia.

Black Widow sarà certamente un prequel rispetto agli ultimi film del Marvel Cinematic Universe ma non ci è ancora dato da sapere quando sarà effettivamente ambientato. Alcuni rumor hanno indicato il periodo dopo gli eventi di Captain America: Civil War, con il passato della protagonista che verrà esplorato tramite numerosi Flashback.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow potrebbe arrivare nelle sale già il prossimo anno. I Marvel Studios comunicheranno i piani ufficiali per la fase 4 del MCU solo dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home, atteso nei cinema a luglio.