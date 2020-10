Scarlett Johansson sarà una nuova sposa di Frankenstein per AppleTV+! Tutti i dettagli

Scarlett Johansson sarà la protagonista di Bride, il prossimo film del regista cileno Sebastián Lelio, che sarà prodotto dalla A24 come parte della partnership dello studio con Apple TV+.

Bride è descritto come un film che mescola diversi generi e, ispirato a La moglie di Frankenstein, che racconta la storia di una donna creata e progettata da un brillante imprenditore per essere la moglie ideale. Ma quando lei rifiuta il suo creatore ed è costretta a fuggire dalla sua esistenza da reclusa, si confronterà con un mondo che la vede come un mostro. Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, entrambi sceneggiatrici di Orange Is the New Black e del prossimo film Wolfman con Ryan Gosling, scriveranno la sceneggiatura insieme a Lelio,

La Johansson sarà accreditata anche come produttrice: "È arrivato il momento che la Sposa esca dall'ombra della sua controparte maschile e abbia la sua avventura", ha detto l'attrice in una dichiarazione. "Lavorando al fianco di Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum, Sebastian ed io siamo estremamente entusiasti di poter emancipare questa classica antieroina e rianimare la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo oggi". "

Bride è il terzo film della partnership first-look tra A24 e Apple, che include già On the Rocks di Sofia Coppola con Rashida Jones e Bill Murray e The Sky Is Everywhere con Cherry Jones e Jason Segel. La Johansson arriva da un enorme 2019 in cui è stata nominata due volte agli Oscar grazie a Jojo Rabbit e e Marriage Story, per non parlare del ruolo in Avengers: Endgame. Il suo nuovo film Black Widow è stato rinviato al 2021.