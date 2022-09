Scarlett Johansson neomamma ha problemi con la suocera: 'Non le piace il nome del bambino'

Fiocco azzurro sulla porta di casa di Scarlett Johansson, di nuovo madre con un figlio accolto già da un po'. Lei e il marito Colin Jost hanno scelto sicuramente un nome atipico per il neonato, ma nulla di così trascendentale. Eppure la madre di Jost, suocera di Johansson, ha fatto qualche resistenza: ecco il nome "incriminato".

Notizia dell'anno scorso, Scarlett Johansson e il suo compagno Colin Jost sono diventati genitori. O ridiventati, considerato che Scarlett Johansson aveva già una figlia infatti, Rose, avuta dal precedente matrimonio con Romain Dauriac. Ma ora accoglie un maschietto avuto con Colin e il suo nome sembra non essere andato del tutto a genio alla madre di lui.

Cosmo, così si chiama il nuovo nato di casa Johannson, arrivato ormai nell’agosto del 2021. Ma solo ora l’attrice condivide il classico quadretto con la suocera, come nei migliori film, che si è venuto a creare all’indomani della scelta del nome. Racconta infatti dal Kelly Clarkson Show: "Avevamo appena buttato giù un sacco di idee. Ma ho davvero pensato che fosse così affascinante e che potesse piacere a tutti i nostri amici".

L’attrice ha poi continuato: "La mamma di Colin invece ha avuto un po' di difficoltà. Ha continuato a suggerire altre versioni per un po' anche quando era già nato, al che ho pensato: ‘No, è già qui ormai, è fuori, ormai è tardi per cambiare nome, è passato quel tempo'”. Proprio nei giorni nei mesi in concomitanza del parto, la Johansson ha dovuto affrontare anche un brutto litigio con Disney su Black Widow e i premi da incasso al botteghino, che sarebbe facilmente potuta sfociare in una causa legale, poi fatta rientrare.