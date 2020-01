Scarlett Johansson mozzafiato alla cerimonia dei SAG Awards

Prima di fare la storia del cinema con due nomination Oscar contemporanee come protagonista e non protagonista, Scarlett Johansson l'aveva fatta alle candidature dei Sag Awards.

Anche lì, infatti, sempre per le performance di Storia di un Matrimonio e Jojo Rabbit, si era assicurata la doppia nomination come miglior attrice protagonista e miglior attrice non protagonista, ma in una possibile anticipazione dei 92esimi Academy Awards, gli Screen Actors Guild non sono stati clementi con lei, dato che la star del Marvel Cinematic Universe è stata esclusa dalla lista dei vincitori.

La vittoria per un attore o un'attrice in questi casi è comunque la doppia candidatura, incredibilmente rara, e come detto è probabile che il risultato per la Johansson sarà lo stesso anche il prossimo 9 febbraio durante la cerimonia degli Oscar, ma intanto i suoi fan possono consolarsi rifacendosi gli occhi con il meraviglioso look vantato dalla star sul tappeto rosso dei SAG: in calce all'articolo potete ammirare l'outfit dell'attrice.

Vi ricordiamo che la Johansson tornerà il 29 aprile nei panni di Natasha Romanoff in Black Widow, primo film della Fase 4 del MCU. Diretto da Cate Shortland, il film include nel cast anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

