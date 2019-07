Scarlett Johansson e l'MCU:'Il futuro della Marvel sarà femmina'

In base a quanto annunciato ufficialmente al San Diego Comic-Con, il 1° maggio 2020 uscirà al cinema Black Widow, secondo film stand alone targato Marvel che vede un personaggio femminile protagonista. Inoltre ci sarà la prima regista in solitaria per l'MCU dopo che Anna Boden ha affiancato Ryan Fleck per Captain Marvel, ovvero Cate Shortland.

Nella Fase 4 troveremo anche Gli Eterni, WandaVision e Thor: Love and Thunder, tutti progetti guidati da personaggi femminili.

La direzione intrapresa dalla Marvel verso la diversificazione delle proposte e dei personaggi inseriti nel contesto del franchise è evidente la star di Black Widow, Scarlett Johansson ha voluto sottolinearlo nel corso del panel Marvel del Comic-Con.



Parlando con Entertainment Tonight, Johansson ha osservato come il futuro dell'MCU sia volto a promuovere più progetti guidati da figure femminili.

"Rachel Weisz diceva 'è fantastico lavorare con tutte queste donne straordinarie' ed era tipo 'oh si, e ci sono anche un paio di ragazzi'. Pare che il futuro sia femminile per la Marvel".

Kevin Feige ha parlato di questo specifico aspetto:"Anna Boden e il suo collega Ryan Fleck hanno fatto un lavoro incredibile e hanno reso il film quello che è. Abbiamo creduto che fosse molto importante che questa storia venisse raccontata da una voce femminile dietro la macchina da presa. Molte voci femminili, in questo caso. Tutto sta procedendo".

Per quanto riguarda il futuro, Florence Pugh sull'argomento Vedova Nera è intervenuta proprio in questi giorni al Comic-Con, dopo le voci che sono circolate recentemente. Su Everyeye potete trovare una panoramica del footage riguardo Black Widow mostrato al Comic-Con proprio in questi giorni.