Scarlett Johansson oltre il MCU: i 5 migliori film con la star di Black Widow

Di ritorno nei panni di Natasha Romanoff in Black Widow, Scarlett Johansson si è dimostrata nel corso degli anni una delle attrici più talentuosa della sua generazione, collaborando con registi quali Woody Allen, Sofia Coppola, Christopher Nolan, Taika Waititi e Noah Baumbach.

Dopo il successo ottenuto grazie alle performance in Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, ruoli che le sono valsi rispettivamente una candidatura nelle categorie di miglior attrice protagonista e non protagonista agli Oscar 2020, la Johansson si prepara a tornare sul grande schermo come solista con Black Widow, film Marvel fissato al prossimo maggio che tuttavia sembra in procinto di subire un ulteriore rinvio a causa dell'emergenza sanitaria. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, la star è in trattative per riunirsi con Chris Evans nel cast de La Piccola Bottega degli Orrori, remake targato Warner Bros. del celebre musical/Horro del 1986 diretto da Frank Oz.

