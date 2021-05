Scarlett Johansson, il marito la ricopre di slime mentre ringrazia per il Generation Award

Il rapporto tra Scarlett Johansson e Colin Jost è quello che tante coppie sognano: i due coniugi sono sempre pronti a dar vita a spassosi siparietti prendendosi gioco l'uno dell'altro, esattamente come accaduto nel corso dell'ultima premiazione che ha interessato la protagonista di Black Widow.

Nei giorni scorsi MTV ha infatti voluto premiare Scarlett Johansson con il Generation Award, riconoscendo all'attrice di Match Point e Jojo Rabbit il merito di aver rappresentato un'intera generazione nel corso di una carriera iniziata in tenerissima età.

Un premio sicuramente meritato e che richiede dunque un discorso di ringraziamento di quelli sentiti: discorso che la nostra Scarlett ha provato a registrare con la dovuta compostezza, almeno prima dell'intervento del marito. Ad un certo punto, infatti, il nostro Colin Jost ha pensato bene di fare irruzione versando sulla testa di sua moglie un'intera ciotola di slime verde.

Non esattamente le condizioni in cui la povera Scarlett si aspettava di tenere il suo discorso, insomma! In un modo o nell'altro, comunque, questo MTV Generation Award resterà per la quasi ex-Natasha Romanoff dell'MCU un premio indimenticabile. Qui, nel frattempo, trovate il nuovo trailer di Black Widow.