Da Scarlett Johansson a Margot Robbie: spopola la 'rissa' su Instagram, di cosa si tratta?

In tempo di Pandemia e quarantena, non c'è niente di meglio di una bella "sfida" per mantenersi attive, come sanno benissimo Margot Robbie, Scarlett Johansson, Cameron Diaz, Florence Pugh, Rosario Dawson e tante altre attrice che nel corso della loro carriera hanno interpretato ruoli da vere badass.

Stiamo parlando di quella che è stata rinominata dalle dirette interessate come Boss Bitch Fight Challenge, e si tratta di un montaggio video di cinque minuti che vede tutte le interpreti sopra citate più altri nomi come Halle Berry, Lucy Lawless, Thandie Newton o Drew Barrymore protagoniste di una rissa creata in post-produzione, dove l'idea è quella di darsele di santa ragione l'una con l'altra per evadere dalla noia e dalla routine quitidiana.



L'idea è venuta alla mitica Zoe Bell e hanno partecipato in tantissime, tanto da creare questo filmato assolutamente da guardare dall'inizio alla fine che sta letteralmente spopolando via Instagram, un po' per i nomi coinvolti e un po' perché è realizzato davvero molto bene in senso cheap, con il poco che avevano a disposizione. E poi è divertente vedere tutte queste splendide e talentuose attrici menarsi simpaticamente e per finta come se non ci fosse un domani, più agguerrite che mai.



Buona visione.



