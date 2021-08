Scarlett Johansson è di nuovo mamma: nato il figlio della star di Black Widow e Colin Jost

Dopo rumor e conferme della gravidanza di Scarlett Johansson, arriva anche l'ultimo aggiornamento: l'attrice non solo era davvero incinta, ma avrebbe già partorito!

Lo scorso luglio era stata riportata la notizia della presunta gravidanza di Scarlett Johansson, che tuttavia era allora solo un rumor, o tutt'al più, uno scoop, come in effetti si è rivelato essere nelle ultime ore.

È stato infatti il marito di Scarlett Johansson, Colin Jost, a confermare l'imminente arrivo di un bebé in casa della star di Black Widow, ma per imminente nessuno si immaginava così... Immediato.

È da poco stato reso noto infatti che la Johansson avrebbe già partorito: è stato il sito People a riportarlo, citando come fonte il portavoce dell'attrice, Marcel Pariseu, che ha confermato la nascita del piccolo.

Si tratta dunque di un maschietto, il secondo figlio per la Johansson (dopo Rose, 7 anni), ma il primo per Jost, e stando a quanto pubblicato anche da quest'ultimo su Instagram, il suo nome sarebbe Cosmo.

"Ok ok, abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo, gli vogliamo tanto bene" si legge nel post, al quale Jost ha aggiunto altri hashtag del tipo #AndiamoADisneyworld.

E a proposito di Disney, sul sito Deadline è stato riportato che "Johansson era in travaglio in ospedale" nel momento in cui il 29 luglio la compagnia ha rilasciato il suo commento sulla faccenda della causa legale per la distribuzione di Black Widow.