Scarlett Johansson magnifica nel nuovo spot Prada diretto da Jonathan Glazer

Nel 2023 Scarlett Johansson è diventata testimonial del marchio Prada, presentandosi anche sul red carpet del Festival di Cannes con un look firmato dal brand italiano. L'attrice ora è protagonista di un nuovo spot pubblicitario di Prada diretto da un regista molto acclamato negli ultimi mesi, Jonathan Glazer.

Con l'ultimo suo film acclamato da critica e pubblico, il cineasta britannico ha ottenuto il premio Oscar per il miglior lungometraggio internazionale. Su Everyeye trovate la spiegazione del finale di La zona d'interesse.



Jonathan Glazer e la star del Marvel Cinematic Universe Scarlett Johansson sono stati scelti per la campagna della nuova Galleria Bag. Per presentare al pubblico la nuova borsa Bag, Prada ha scelto di puntare sull'attrice.



Cinema e moda si fondono e il marchio Prada da sempre ha guardato alla settima arte come ad un medium al quale legare ispirazione e storia.

Ripresa dall'obiettivo di Glazer in un primo piano in bianco e nero, Johansson mostra le molteplici sfumature della recitazione applicata al cinema, prima di tornare alla realtà a colori con la propria borsa Bag di Prada e salire su un taxi.

Finzione e realtà si mescolano e l'attrice è come se si dirigesse da sola prima mutare e tornare alla quotidianità.

Scarlett Johansson sarà protagonista di un thriller basato su una vera storia di nazisti. L'attrice è reduce dalle collaborazioni con Wes Anderson in Asteroid City e con Kristin Scott Thomas in North Star.

