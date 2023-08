Scarlett Johansson è magnifica in questi poster mai visti prima di Black Widow

Black Widow è uscito ormai qualche anno fa ma, così come già successo per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sono stati recentemente rilasciati dei bellissimi poster promozionali alternativi che hanno riportato Scarlett Johansson nel ruolo della Vedova Nera, per quella che potrebbe, in maniera definitiva, essere l’ultima volta.

Nonostante Scarlett Johansson ha dichiarato di aver chiuso con i film Marvel a causa di un contenzioso con la Disney sugli accordi per lo streaming, i fan hanno avuto modo di vederla nuovamente nei panni di Natasha Romanoff grazie a dei poster alternativi del film di Cate Shortland che hanno visto improvvisamente la luce dopo essere stati scartati.

I quattro poster non utilizzati durante la promozione del prodotto della fase 4 del Marvel Cinematic Universe vedono l’attrice newyorkese in diverse pose e con altri personaggi del capitolo del franchise in secondo piano.

È altamente improbabile, data la causa in corso, che la Johansson torni nei panni di Natasha Romanoff anche nel caso in cui il Multiverso della fase 5 dell’MCU dovesse aprire le porte a un ritorno del personaggio che è stato interpretato per oltre un decennio dall’attrice di Match Point.

Probabilmente, dunque, i fan dovranno accontentarsi di quest’ultima apparizione della musa di Woody Allen nel Marvel Cinematic Universe, noi, dal canto nostro non possiamo fare altro che lasciarvi alla nostra recensione di Black Widow.