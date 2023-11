Scarlett Johansson, sua madre sparisce dal red carpet: il video è virale

Scarlett Johansson è ormai una veterana dei red carpet ma l'attrice è stata colta di sorpresa da un video, diventato ben presto virale, in cui una donna che si trova dietro l'attrice proprio su un red carpet, scompare improvvisamente. E quella donna non è altro che Melanie Sloan, la madre della star di Asteroid City.

Ospite di Jimmy Fallon, Scarlett Johansson ha osservato stupita il video che circolava su TikTok. La clip si riferisce al red carpet dei Golden Globe del 2006, anno in cui Johansson recitò in Black Dahlia di Brian De Palma e The Prestige di Christopher Nolan. Nel video si vede Sloan apparire brevemente nell'inquadratura per poi scomparire improvvisamente forse a causa dell'angolazione della telecamera.



Scarlett Johansson probabilmente non aveva mai visto questo video ma sui social è diventato virale nel giro di poco tempo.

Ai Golden Globe del 2006 Johansson era candidata quale miglior attrice non protagonista per il ruolo in Match Point di Woody Allen, nel quale interpreta la sensuale Nola Rice, che fa perdere la testa al protagonista Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers).



Due giorni fa Scarlett Johansson ha compiuto 39 anni e ha confessato di aver sempre voluto recitare in un musical ma di avere una voce troppo profonda.



Per ammissione dello stesso regista, Match Point è il miglior film della filmografia di Woody Allen e lontano da New York, abituale location dei suoi film.