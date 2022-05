Scarlett Johansson, Joe Russo attacca Disney: 'Situazione gestita in modo inappropriato'

Nonostante la situazione sia rientrata, lo scontro tra Disney e Scarlett Johansson in merito al rispetto degli accordi presi dalle due parti per Black Widow ha inevitabilmente lasciato i suoi strascichi nell'ambiente, come dimostrano in queste ore le dichiarazioni del regista di Avengers: Infinity War Joe Russo sull'argomento.

Dopo le parole di Bob Iger su Black Widow lo scorso gennaio, infatti, Russo ha cercato di analizzare la situazione parlando dei cambiamenti avvenuti nell'industria del cinema in questi ultimi anni, ma anche condannando fermamente il modo in cui Disney gestì l'intera vicenda.

"Siamo ovviamente preoccupati dal fatto che il mercato si stia allontanando dagli artisti. L'ingresso delle compagnie digitali nel settore della creazione di contenuti è un valore aggiunto, ma ha anche dei lati negativi. Questi lati negativi includono il fatto che compagnie come Netflix, Amazon o Apple hanno le tasche decisamente più profonde, quindi possono pagare di più e ciò spaventa gli studios" sono state le parole del regista.

Russo ha poi proseguito: "Quindi gli studios hanno avuto una reazione conservatrice, e stanno provando a pagare di meno le loro star. Stanno cercando di far sì che le IP diventino le loro nuove star, e in virtù di ciò stanno provando a ridurre il loro bisogno delle star stesse per i loro progetti. Il modo in cui Disney gestì la situazione è stato decisamente inappropriato. È stato offensivo per noi artisti. Scarlett è una nostra cara amica, ci siamo sentiti offesi dal modo in cui fu trattata. Siamo contenti che si sia risolta".

E voi, cosa ne pensate? Condividete l'analisi di Joe Russo? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di questioni economiche, intanto, scopriamo insieme quanto ha perso Disney con Black Widow a causa della pirateria.