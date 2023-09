Scarlett Johansson era intimorita da un aspetto di Black Widow: di cosa si tratta?

Per un decennio Scarlett Johansson ha vestito i panni di Black Widow all'interno del Marvel Cinematic Universe. Essere la prima eroina donna ad arrivare nell'universo, sicuramente ha causato una particolare pressione nell'attrice, tanto da essere "terrorizzata" da alcuni aspetti del ruolo.

Già in Avengers: Endgame era stato chiarito quanto Natasha, in realtà, fosse il vero collante tra tutti gli Avengers capace di tenere unita una squadra che senza di lei probabilmente si sarebbe smembrata e distrutta ancor prima. In Black Widow questo concetto viene addirittura rafforzato nel modo in cui, alla fine del film, è più che motivata a salvare i Vendicatori imprigionati nel Raft. Nonostante la Johansson abbia dichiarato di aver chiuso con i film Marvel, il suo contributo dato al personaggio è stato unico.

All'inizio, però, pare che l'interprete non fosse così sicura di quello in cui stava andando ad invischiarsi. Uno degli elementi ad averla intimorita maggiormente è stato proprio il costume. Dover indossarlo la rendeva particolarmente nervosa. Per lei pare sia stato necessario vedere l'abito quasi come un'armatura fisica e mentale da indossare per entrare nel ruolo. “Usa il suo cervello, il suo spirito e le sue astuzie femminili per portare a termine il lavoro. È un personaggio molto giocoso e anche un personaggio che ha una storia davvero avvincente. Perché ha una specie di codice morale grigio” ha raccontato la Johansson parlando delle sfumature interessanti che implicava interpretare un personaggio di questo tipo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla Vedova Nera e il suo background, vi consigliamo la nostra recensione di Black Widow, film standalone che ricuce il buco di eventi che coinvolse il personaggio in Civil War.