Scarlett Johansson è incinta, arriva la conferma del marito Colin Jost!

Lo scorso luglio un'indiscrezione di Page Six indicava che Scarlett Johansson non stava partecipando alla promozione di Black Widow perché incinta del suo secondo figlio, il primo con il marito Colin Jost, e ora quest'ultimo ha confermato la felice notizia.

Sempre stando a Page Six, il comico del Saturday Night Live ha infatti dato l'annuncio durante uno spettacolo di stand-up in Connecticut. Le voci sul fatto che potesse essere nuovamente incinta sono iniziate a circolare dopo che l'attrice trentaseienne ha saltato diverse interviste ed eventi dal vivo legati alla promozione del film Marvel, e ora abbiamo la conferma definitiva del motivo della sua assenza.



Ricordiamo che la Johansson è già mamma di Rose, 6 anni, avuta dal secondo marito Romain Dauriac. Lei e il comico trentanovenne si sono sposati nell'ottobre 2020 con una cerimonia molto intima a New York.

L'attrice nei giorni scorsi ha fatto parlare molto di sé per via di un'importante azione legale intrapresa contro Disney in merito alla distribuzione ibrida di Black Widow, che ricordiamo essere stato pubblicato in contemporanea al cinema e in Premier Access su Disney+. La Johansson rivendica gli accordi presi in precedenza sulla percentuale degli incassi derivati dalle sale cinematografiche. Una mossa che ha portato ad una reazione piuttosto dura da parte della Disney, ma che ha anche trovato il supporto di numerosi fan e personalità di grande rilevanza a Hollywood, tra cui il produttore Jason Blum.