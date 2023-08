Scarlett Johansson, che imbarazzo con quegli sconosciuti che parlavano di lei!

Scarlett Johansson è sicuramente quella che ad oggi si può definire, all'interno del panorama hollywoodiano, una vera e propria stella del cinema. Ormai infatti la giovane attrice ha dimostrato a tutti il suo incredibile talento, soprattutto al di fuori dei film Marvel.

Questo ha inevitabilmente portato molti a diventare dei veri e propri fans dell'attrice americana. Ma ovviamente, come tutte le cose, c'è anche il lato opposto della medaglia.

Se infatti è vero che Scarlett Johansson viene per lo più idolatrata, da chi la ritiene una vera star degna dei nomi più prestigiosi della Hollywood classica, c'è anche chi magari non è della stessa idea o semplicemente non si spiega il tanto successo che ha ottenuto.

A questo proposito, la stessa Johansson, durante il tour promozionale di Asteroid City, ha raccontato quello che è stato per lei l'incontro più imbarazzante avuto con dei fan.

"Una volta ero nel bagno di un ristorante, sono entrata ed ero da sola. Un paio di donne sono entrate dopo di me, le ho sentite parlare e dicevano quanto fossi più bassa dal vivo. Ho pensato 'Devo uscire da qui e vederle di persona'. Credo sia stato orribile, mi hanno davvero mortificato".

E voi cosa ne pensate? Se non lo avete già visto ecco il trailer di Asteroid City. Oltretutto, sapevate che Scarlett Johansson ha detto addio ai social?