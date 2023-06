Scarlett Johansson ha guadagnato solo 4000 dollari a settimana per Asteroid City

Una nuova storia di copertina di Variety dedicata a Scarlett Johansson ci rivela il cachet ricevuto dalla star del Marvel Cinematic Universe per il suo lavoro su Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in arrivo in Italia dal 14 settembre.

A quanto pare, infatti, Scarlett Johansson avrebbe guadagnato appena 4.131 dollari a settimana, per circa due mesi di lavoro, per un totale di 'soli' 33mila dollari circa: si tratta, per chi non lo sapesse, del minimo sindacale per il SAG, e chiaramente una cifra irrisoria per gli standard milionari della superstar. Da notare, tra l'altro, che Scarlett Johansson è uno dei protagonisti indiscussi di Asteroid City e non soltanto una comparsa nel gargantuesco cast assemblato da Wes Anderson: soltanto Jason Schwartzman ha più tempo sullo schermo dell'attrice di Black Widow e Avengers: Endgame.

Chiaramente, l'interesse dell'attrice in questo caso è stato totalmente legato alla possibilità di lavorare con Wes Anderson, al punto da accettare una paga così drasticamente ridotta rispetto al solito. Del resto il cast di Asteroid City include praticamente tutti gli attori di Hollywood (da Tom Hanks a Jeffrey Wright, da Tilda Swinton a Bryan Cranston passando per Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum e tanti altri), e in questi casi è naturale che gli stipendi vengano tagliati per non far decollare i costi di produzione.

