Scarlett Johansson contro i Golden Globes: 'Sono un'organizzazione sessista'

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, Scarlett Johansson si è scagliata contro la Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione formata da giornalisti professionisti che rappresentano l'industria del cinema statunitense al di fuori degli USA e che annualmente assegna i prestigiosi premi Golden Globes.

La Johansson ha definito l'organizzazione in questione come "sessista" e per questo motivo non parteciperà più alle conferenze stampa che questa organizza puntualmente ogni anno in occasione della cerimonia di premiazione.

"HFPA è un’organizzazione che è stata legittimata da artisti del calibro di Harvey Weinstein per accumulare slancio per il riconoscimento dell’Academy. Come attrice che promuove un film, partecipare alle conferenze stampa e ai programmi di premiazione dell’organizzazione ho spesso significato affrontare domande e osservazioni sessiste da parte di alcuni membri dell’HFPA che rasentavano le molestie sessuali. A meno che non sia necessaria una riforma fondamentale all’interno dell’organizzazione, credo sia giunto il momento di fare un passo indietro rispetto all’HFPA e concentrarci sull’importanza e la forza dell’unione all’interno dei nostri sindacati e dell’industria in generale.

Quella della Johansson non è una sortita isolata, nei giorni scorsi anche Netflix aveva dichiarato l'intenzione di prendere le distanze dalla HFPA se l'organizzazione non verrà riorganizzata. Il colosso dello streaming ha guadagnato negli anni un impatto notevole sui Golden Globes dato che nel solo ultimo anno le nomination attribuitegli sono state 42 di cui 6 andate a premio.

Rivedremo la Johansson nel film standalone Black Widow, probabilmente nella sua ultima apparizione nei panni di Vedova Nera. Il film è un prequel ed è ambientato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. La pellicola approderà in sala e su Disney+ con Accesso VIP a luglio.