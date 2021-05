Scarlett Johansson: ecco la folle routine della star del MCU

Questa sera Scarlett Johansson torna in tv con La Giusta Causa, il film del 1995 diretto da Arne Glimcher, in cui recita al fianco di Sean Connery e Laurence Fishburne. L'attrice però, ormai da anni conquista il pubblico grazie alla sua forma fisica invidiabile, scopriamo dunque insieme la routine della star del Marvel Cinematic Universe.

A svelare i "segreti di bellezza" dell'interprete di Natasha Romanoff è stato proprio il suo personal trailer, Eric Johnson, il quale ha ammesso che non si è trattato di un semplice lavoro muscolare, quanto più un insieme di esercizi studiate ad hoc per conferire all'attrice tutta l'elasticità necessaria per le sue acrobazie.

"Ponendo più enfasi sulla sua prestazione, la trasformazione fisica è arrivata di conseguenza, Ci siamo concentrati maggiormente su movimenti di pliometria, yoga, sollevamento pesi, kettlebell e ginnastica. Abbiamo lavorato non solo per sfidare il suo corpo ad adattarsi, ma anche a stimolare la sua mente".

Naturalmente, come per ogni allenamento che si rispetti, è stata studiata anche un'alimentazione specifica che potesse aiutare la Johansson a raggiungere i suoi obiettivi: "Scarlett alterna giorni di alti carboidrati e basso consumo di grassi, a giorni di bassi livelli di carboidrati e alto consumo di grassi, mantenendo costante l'assunzione di proteine. In alcuni momenti abbiamo spinto oltre, a 14-15 ore di digiuno tra un pasto e l'altro a seconda del programma di riprese".

Insomma proprio come per Mark Wahlberg, anche per Scarlett Johansson, dietro un corpo così statuario, si nasconde un lavoro davvero maniacale e certosino.